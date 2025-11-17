Il corpo femminile terra di lotta e cambiamento | per la giornata contro la violenza maschile va in scena Miserella
Il Teatro Piccolo – Teatro d’Innovazione di Forlì, per la stagione dedicata al contemporaneo, propone – in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – un appuntamento dedicato a questo importante e sempre attuale tema. Domenica 23 novembre alle ore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bozza femminile , un corpo che sta prendendo forma tra intuizioni e linee incompiute… - facebook.com Vai su Facebook
Luchadoras, l’arte come lotta, il corpo come resistenza: al via il progetto di Elena Ketra - La lucha libre è uno dei simboli più iconici della cultura messicana: combattimenti spettacolari, acrobazie, maschere dai colori sgargianti che celano identità segrete. Secondo exibart.com
Il corpo femminile è ancora un tabù? Cosa ci racconta la sirenetta rimossa in Danimarca - Nel 2025, una statua femminile viene rimossa da un luogo pubblico in Danimarca perché giudicata “troppo provocante”. Si legge su tgcom24.mediaset.it