Il concorso docenti in Campania e il caos graduatorie il Tar dà ragione ai prof esclusi | il calcolo delle riserve è stato gonfiato cosa cambia ora
Possono tirare un sospiro di sollievo alcuni insegnanti che erano stati esclusi dai vincitori del concorso per diventare prof di italiano alle scuole medie in Campania. Diverse sentenze del Tar della Campania hanno stabilito che l’ufficio scolastico regionale aveva fatto male i calcoli nell’elaborazione della graduatoria dei vincitori del concorso, conteggiando in eccesso i posti riservati ai candidati con diritto a riserva e penalizzando chi, invece, aveva superato la prova esclusivamente per merito. Ma la buona notizia ha anche un rovescio della medaglia. Alcuni insegnanti già inseriti nella graduatoria dei vincitori rischiano ora di dover lasciare la cattedra. 🔗 Leggi su Open.online
