Il Comune amplia la zona boschiva a tutela dell' ambiente e della sua gente
L’amministrazione comunale di Ponte San Nicolò ha messo a disposizione le aree di proprietà comunali, individuate insieme all’Unità Organizzativa Forestale Regionale, per essere inserite all’interno del progetto di interventi selvicolturali finalizzati alla compensazione della riduzione di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Amalfi: il Comune amplia il servizio di minibus per le frazioni, i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune amplia la zona boschiva a tutela dell'ambiente e della sua gente - Messe a disposizione le aree di proprietà comunali, individuate insieme all’Unità Organizzativa Forestale Regionale, per essere inserite all’interno del progetto di interventi selvicolturali finalizza ... Lo riporta padovaoggi.it