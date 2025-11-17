Il Comitato utenti Tpl Ancona deposita in Comune la petizione firmata da 1.665 persone | Proposte a costo zero
ANCONA – Sono ben 1.665 le firme raggiunte dal Comitato utenti Tpl Ancona che a mezzogiorno di oggi, lunedì 17 novembre, ha depositato in Comune la propria petizione con cui sono stati messi in luce tutti quelli che, secondo loro, sono stati i punti critici che hanno portato Conerobus alla crisi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
ANCONA – Domani mattina il Comitato Utenti Tpl depositerà a Palazzo del Popolo la sua petizione con 1000 firme - facebook.com Vai su Facebook
'Correttivi a trasporto pubblico Ancona', 1600 firme in Comune - Oltre 1600 firme per chiedere interventi e soluzioni per migliorare il trasporto pubblico locale di Ancona gestito dall'azienda Conerobus, controllata dal Comune. Si legge su ansa.it
Comitato utenti Tpl, 'corse cancellate e tanti restano a terra' - Il Comitato Utenti Tpl Ancona denuncia una "situazione di gravità senza precedenti nel trasporto pubblico cittadino: dopo i tagli di quasi il 20% delle corse dal 2024 ad oggi gli utenti lamentano ... Secondo ansa.it
"Mezzi pieni e tante corse saltate. Una situazione senza precedenti" - Il Comitato Utenti Tpl Ancona denuncia una "situazione di gravità senza precedenti nel trasporto pubblico cittadino: dopo i tagli di quasi il 20% delle corse dal 2024 a oggi gli utenti lamentano ... Si legge su ilrestodelcarlino.it