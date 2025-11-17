Il Casumaro rifila una cinquina al Gallo

Gallo 1 Casumaro 5 GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci (20’ st Dovesi), Lupusor (12’ st Mangherini), Vitali, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Roncarati, Berto (15’ st Bertasi), Mezzadri. A disposizione: Farina, Monti, Esposito, Franchi, Lettieri, Pasquini. All.: Zambrini. CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Farina, Barbieri, Correggiari (17’ st Daniel), Catozzo (40’ st Bergami), Lodi, Pressato (32’ st Cavicchi), Govoni. A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Ceneri, Chinappi, Pascuccio, Guernelli. All.: Rambaldi. Arbitro: Festa di Faenza. Reti: 15’ pt Benini (C), 40’ pt Govoni (C), 1’ st Correggiari (C), 6 st rigore di Bedini, 35’ st Mezzadri (G), 42’ st Chinappi (C). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Casumaro rifila una cinquina al Gallo

