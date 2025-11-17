Il Castelfidardo si butta via l’Unipomezia fa bottino pieno
2 UNIPOMEZIA 3: Osama, Bugari, Valentino (1’ st Mataloni), Dompnier, Selemby (1’ st Fiscaletti), Paramatti, Abagnale (30’ st Dovhanyk), Clerici, Morais, Palestini (40’ st Taddei), Traini. Panchina: Gattini, Castorina, Tarulli, Stroppa, Cori. All. Monaco UNIPOMEZIA: Gariti, Suffer, Nunes (1’ st Binaco), Della Pietra (42’ st Ippoliti), Valle (22’ st Giannini), Forner (42’ st Gemini), Pettorossi, Amadio, Morelli, De Santis (1’st Marianelli), Bordi. Panchina: Pierandrei, Mokulu, Okojie, Eulisi, Ippoliti. All. Casciotti Arbitro: Moretti di Cesena Reti: 7’ pt Palestini, 13’ pt Abagnale, 33’ pt. 37’ pt e 40’ st Della Pietra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
