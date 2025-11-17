Il braccio della betoniera cede e lo colpisce mentre lavora | operaio muore a Pozzallo ferito collega

La tragedia durante le operazioni di getto del calcestruzzo in un cantiere edile di Pozzallo (Ragusa). La vittima è un operaio albanese di 36 anni. Ferito un collega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

