Il Bonus Elettrodomestici | i voucher dalle 7 | 00 di domani Ecco come funziona lo sconto del 30%
Conto alla rovescia per la partenza del Bonus Elettrodomestici. I voucher avranno una validità di 15 giorni, dopodiché scadono e nel caso vanno richiesti di nuovo.. 🔗 Leggi su Dday.it
Bonus elettrodomestici al via il 18 novembre: come ottenerlo. I consumatori potranno presentare la domanda tramite l'app IO o sul sito dedicato #ANSA Vai su X
Bonus Elettrodomestici 2025: come richiederlo in pochi passi Da metà novembre potrai richiedere il bonus accedendo alla piattaforma dedicata (sito ufficiale o app IO) con SPID/CIE. Ti basterà compilare la domanda, dichiarare di avere un vecchio elettrod - facebook.com Vai su Facebook
Bonus elettrodomestici il 18 novembre, spesa anche a rate: cosa si può comprare? I seimila prodotti acquistabili: la guida - Dalle 7 di martedì 18 novembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione ... Lo riporta msn.com
Bonus elettrodomestici al via il 18 novembre: come ottenerlo - Al via il Bonus elettrodomestici: dalle 7 di martedì 18 novembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione tramite l’app IO oppure sul sito dedicato www. Come scrive ansa.it
Il nuovo bonus elettrodomestici al via da domani: cos'è, a chi si rivolge e come fare per ottenerlo - La misura riconosce uno sconto fino a 200 euro per l’acquisto di prodotti per la casa ... Lo riporta gazzettadelsud.it