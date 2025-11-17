I l tumore della cervice uterina rappresenta una delle neoplasie più prevenibili grazie ai progressi compiuti negli ultimi decenni nella vaccinazione e nello screening. L’obiettivo è sempre più evitare che la diagnosi avvenga in stadi tardivi, come accadeva un tempo, e puntare alla completa eliminazione di questo tumore attraverso una corretta prevenzione primaria e secondaria. In occasione della Giornata mondiale contro il tumore della cervice uterina, che ricorre il 17 novembre, abbiamo chiesto all’esperta quali sono gli screening cui sottoporsi. Bianca Balti: «Togliersi le ovaie non è facile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 17 novembre si celebra la Giornata mondiale del tumore della cervice uterina che oggi sempre di più è possibile prevenire grazie anche al vaccino. Lo spiega l’esperta