Il 17 novembre si celebra la Giornata mondiale del tumore della cervice uterina che oggi sempre di più è possibile prevenire grazie anche al vaccino Lo spiega l’esperta
I l tumore della cervice uterina rappresenta una delle neoplasie più prevenibili grazie ai progressi compiuti negli ultimi decenni nella vaccinazione e nello screening. L'obiettivo è sempre più evitare che la diagnosi avvenga in stadi tardivi, come accadeva un tempo, e puntare alla completa eliminazione di questo tumore attraverso una corretta prevenzione primaria e secondaria. In occasione della Giornata mondiale contro il tumore della cervice uterina, che ricorre il 17 novembre, abbiamo chiesto all'esperta quali sono gli screening cui sottoporsi.
