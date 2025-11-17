Igor Napoli nuovo segretario del Partito Liberaldemocratico di Bergamo

Bergamonews.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Napoli è il nuovo segretario del Partito Liberaldemocratico di Bergamo: questo il risultato della prima assemblea provinciale della formazione che a livello nazionale fa riferimento all’onorevole Luigi Marattin, tenutasi sabato nella sala civica di Curno. Già membro dell’assemblea nazionale, Napoli sarà dunque la guida dei liberaldemocratici sul territorio di Bergamo: insieme a lui sono state elette la Direzione Provinciale e la segreteria composta da Paolo Posdomici (vice-segretario), Matteo Luccisano, Luigi Gastoldi e Lucio Furia. È stata inoltre affidata una delega alla Comunicazione a Valter Grossi e una alla Città di Bergamo a Marco Panza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

igor napoli nuovo segretario del partito liberaldemocratico di bergamo

© Bergamonews.it - Igor Napoli nuovo segretario del Partito Liberaldemocratico di Bergamo

Leggi anche questi approfondimenti

Confcooperative Campania, Flagiello nuovo segretario generale - Rinnovati gli incarichi del Consiglio di presidenza regionale di Confcooperatove Campania: Ferdinando Flagiello è stato eletto segretario generale. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Igor Napoli Nuovo Segretario