igor napoli nuovo segretario del partito liberaldemocratico di bergamo

Igor Napoli è il nuovo segretario del Partito Liberaldemocratico di Bergamo: questo il risultato della prima assemblea provinciale della formazione che a livello nazionale fa riferimento all’onorevole Luigi Marattin, tenutasi sabato nella sala civica di Curno. Già membro dell’assemblea nazionale, Napoli sarà dunque la guida dei liberaldemocratici sul territorio di Bergamo: insieme a lui sono state elette la Direzione Provinciale e la segreteria composta da Paolo Posdomici (vice-segretario), Matteo Luccisano, Luigi Gastoldi e Lucio Furia. È stata inoltre affidata una delega alla Comunicazione a Valter Grossi e una alla Città di Bergamo a Marco Panza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

