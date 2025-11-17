Ignazio La Russa | Con le armi all’Ucraina si aiuta l’Europa

«Io non vedo rischi per la maggioranza, perché tutte le volte che c’è stato da fornire aiuti allUcraina in Parlamento, nei diversi voti, su questo tema, dall’inizio della guerra, non solo tutta la maggioranza è stata unita nelle diverse votazioni, ma anche larga parte dell’opposizione ha votato a favore degli aiuti, quindi io francamente non vedo nessun tipo di cambiamento in vista e non vedo come questa situazione possa essere modificata. Per questo ritengo che l’indirizzo politico del governo rimarrà assolutamente invariato». Lo dice Ignazio La Russa, presidente del Senato, commentando le differenze che dividono la maggioranza sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

