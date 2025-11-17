Ibrahim Ba | Maldini faceva delle cose pazzesche Quando lui e Costacurta …

Pianetamilan.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista del Milan Ibrahim Ba ha parlato del suo passato rapporto con la leggenda rossonera Paolo Maldini. Le sue parole in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahim ba maldini faceva delle cose pazzesche quando lui e costacurta 8230

© Pianetamilan.it - Ibrahim Ba: “Maldini faceva delle cose pazzesche. Quando lui e Costacurta …”

Scopri altri approfondimenti

Ibrahim Ba su Maldini: “Mi chiedevo come facesse a non essere mai stanco. Appena arrivato balzai una cena con lui e Costacurta…” - Nel suo canale YouTube Milan Hello, il giornalista Andrea Longoni ha intervistato l'ex attaccante del Milan Ibrahim Ba e ha trattato vari temi sulla sua vita e sulla sua carriera. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ibrahim Ba Maldini Faceva