I Vigili del Fuoco salvano un istrice isolato dall’innalzamento dell’Arno a Subbiano

Nel pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta nel comune di Subbiano per mettere in salvo un istrice rimasto bloccato sull’alveo del fiume Arno. L’animale, sorpreso dal rapido innalzamento del livello del fiume a causa delle abbondanti piogge, era rimasto isolato su un piccolo isolotto senza possibilità di raggiungere la riva. Gli operatori della Fauna Selvatica, giunti per primi sul posto, hanno tentato di avvicinarsi al selvatico, ma le condizioni del fiume hanno reso impossibile l’operazione. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - I Vigili del Fuoco salvano un istrice isolato dall’innalzamento dell’Arno a Subbiano

Scopri altri approfondimenti

I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo, nel Goriziano: a seguito dell'esondazione del fiume Torre, alcune persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazi - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo #Gorizia, prosegue intervento #vigilidelfuoco nell’abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo: con natanti e l’elicottero del reparto volo di Venezia, in corso operazioni di soccorso delle persone rifugiatesi sui tetti delle case [ #17novembre 10:3 Vai su X

Cane precipita in un burrone. I vigili del fuoco lo salvano - Ieri intorno alle 10 infatti sono stati chiamati a Smerillo, dove un cane di media taglia (un segugio femmina, di un anno) ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Ascoli, auto intrappolata nel sottopasso allagato: i vigili del fuoco salvano mamma e figlio - È ancora scossa l’ex assessora Monia Vallesi nel raccontare quei paurosi momenti di sabato sera e il serio rischio che ha corso a causa del violento nubifragio che ... Riporta corriereadriatico.it

Crolla un'abitazione ad Arcevia, i vigili del fuoco salvano conigli e galline rimasti intrappolati - Conigli, galline e altri animali da cortile sono stati salvati questa mattina dai vigili del fuoco dopo il crollo di una vecchia abitazione. Segnala corriereadriatico.it