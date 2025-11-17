L’Italia ha perso contro la Norvegia di Haaland per 4-1 e ha riportato con i piedi per terra i tanti che avevano gridato al miracolo dopo le prime vittorie collezionate da Gattuso. Gattuso miracoli non può farne. Non sarebbe neanche in grado, giusto per essere sinceri. Non è questo il punto. Il punto è che stato indecorosamente pompato per aver battuto Nazionali che definire modeste è un complimento, ossia Estonia, Israele e Moldavia. Oggi è il giorno della tristezza e l’unico pensiero sono i palyoff con la speranza che si riesca a superarli. Tra i protagonisti in negativo della disfatta azzurra anche due calciatori del Napoli, Politano e Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

I quotidiani non bocciano Politano, prova a non arrendersi neanche quando l'Italia imbarca acqua