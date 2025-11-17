I quotidiani non bocciano Politano prova a non arrendersi neanche quando l’Italia imbarca acqua

Ilnapolista.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia  ha perso contro la Norvegia di Haaland per 4-1 e ha riportato con i piedi per terra i tanti che avevano gridato al miracolo dopo le prime vittorie collezionate da Gattuso. Gattuso miracoli non può farne. Non sarebbe neanche in grado, giusto per essere sinceri. Non è questo il punto. Il punto è che stato indecorosamente pompato per aver battuto Nazionali che definire modeste è un complimento, ossia Estonia, Israele e Moldavia. Oggi è il giorno della tristezza e l’unico pensiero sono i palyoff con la speranza che si riesca a superarli. Tra i protagonisti in negativo della disfatta azzurra anche due calciatori del  Napoli, Politano e Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

i quotidiani non bocciano politano prova a non arrendersi neanche quando l8217italia imbarca acqua

© Ilnapolista.it - I quotidiani non bocciano Politano, prova a non arrendersi neanche quando l’Italia imbarca acqua

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

quotidiani bocciano politano provaI quotidiani non bocciano Politano, prova a non arrendersi neanche quando l’Italia imbarca acqua - Nessun voto esaltante, come non è stata esaltante l'Italia, ma per tutti Politano è tra i migliori in campo contro la Norvegia ... Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Quotidiani Bocciano Politano Prova