I porti motori di crescita Qn Distretti fa tappa a Napoli | Il futuro degli scali nuove traiettorie del mare
Un incontro a 360 gradi per parlare di uno dei motori dell’economia e della crescita, i porti, un vero valore per l’Italia. Nasce da qui l’iniziativa del nostro giornale, che andrà in scena martedì 18 novembre: Qn Distretti fa tappa al centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli con “Porti d’Italia: valori, eccellenze e rotte da solcare”. Nella prestigiosa sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Quotidiano Nazionale – Qn Economia porta economia e territori al centro di un appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, associazioni e imprese. L’evento, che vede la partnership dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, della Bcc di Napoli, di Enel, Fincantieri, Grimaldi, Sace e Tim Enterprise, sarà articolato in diversi momenti di conversazione e approfondirà i temi legati allo stato dell’arte e alle strategie di crescita e coesione di un settore che in Italia genera ricchezza, occupazione e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
