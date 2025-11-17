I maghi del crimine dominano il box office italiano

successo al box office italiano per il nuovo capitolo de “i maghi del crimine”. Il recente esordio cinematografico ha segnato un record per la saga degli illusionisti, conquistando la prima posizione e superando i risultati delle precedenti uscite. La pellicola ha ottenuto un riscontro notevole di pubblico e incassi, confermando il forte interesse verso questo genere di film. andamento del debutto e confronto con le precedenti uscite. Il terzo episodio della serie ha debuttato con un incasso di 1.259.508 euro nel primo fine settimana, stabilendo il miglior avvio italiano dalla nascita della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

i maghi del crimine dominano il box office italiano

