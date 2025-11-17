I maghi del crimine dominano il box office italiano
successo al box office italiano per il nuovo capitolo de “i maghi del crimine”. Il recente esordio cinematografico ha segnato un record per la saga degli illusionisti, conquistando la prima posizione e superando i risultati delle precedenti uscite. La pellicola ha ottenuto un riscontro notevole di pubblico e incassi, confermando il forte interesse verso questo genere di film. andamento del debutto e confronto con le precedenti uscite. Il terzo episodio della serie ha debuttato con un incasso di 1.259.508 euro nel primo fine settimana, stabilendo il miglior avvio italiano dalla nascita della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo quasi dieci anni, i Quattro Cavalieri sono tornati sul palco! L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t segna il ritorno dei “maghi del crimine” in un nuovo capitolo pieno di inganni, spettacolo e una nuova generazione di illusionisti con cui d - facebook.com Vai su Facebook
I maghi del crimine sfidano un nuovo mondo di illusioni. Al loro fianco, giovani prodigi pronti a ingannare occhi e destino. L'illusione Perfetta - Now You See Me: Now You Don't ora nel tuo The Space Cinema tinyurl.com/26ekadkz Vai su X
Abracadabra! I maghi del crimine compaiono subito in testa al box office italiano - L’illusione perfetta – Now You See Me – Now You Don’t debutta in testa alla classifica degli incassi al box office italiano ... Lo riporta bestmovie.it
E' sfida Maghi del crimine-Pacific Rim - I maghi del crimine e Pacific Rim,entrambi al debutto in sala: il thriller di Louis Leterrier haincassato in ... Come scrive ilsecoloxix.it
Incassi giù, al top Maghi del crimine - Podio invariato per il box office delweek end, in calo del 32% rispetto allo scorso fine settimana. Scrive ilsecoloxix.it