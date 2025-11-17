I figli non nascono come un foglio bianco ma con un software preinstallato con dei difetti
«Sono qui per la liberazione delle mamme»: Osvaldo Poli, a Piacenza per il 30esimo anniversario della Cooperativa Sociale L’Arco, ha riempito con la sua competenza e ironia Laboratorio Aperto Piacenza con oltre quattrocento genitori, insegnanti, educatori, insieme a tutti coloro che volevano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
