Si chiama Flavio, è un sacerdote. Pensando alla situazione attuale, in un suo post su Facebook relativo ai vari talk-show televisivi ha rievocato Orwell. Ha ragione. D’altro canto a me Orwell torna. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I Due Minuti d’Odio: la profezia di Orwell si è avverata