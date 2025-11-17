I Due Minuti d’Odio | la profezia di Orwell si è avverata

Ilfoglio.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Flavio, è un sacerdote. Pensando alla situazione attuale, in un suo post su Facebook relativo ai vari talk-show televisivi ha rievocato Orwell. Ha ragione. D’altro canto a me Orwell torna. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i due minuti d8217odio la profezia di orwell si 232 avverata

© Ilfoglio.it - I Due Minuti d’Odio: la profezia di Orwell si è avverata

Approfondisci con queste news

I Due Minuti d'Odio: la profezia di Orwell si è avverata - Israele è il nuovo Emmanuel Goldstein, il nemico del popolo di “1984”. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Due Minuti D8217odio Profezia