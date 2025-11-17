I centenari nel Lazio in 40 hanno più di 105 anni Quanti ne vivono nella provincia di Frosinone

Frosinonetoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia continua a confermarsi tra i Paesi più longevi d’Europa. Lo rivela l’ultimo studio dell’Istat sui semi-supercentenari, ovvero le persone che hanno raggiunto i 105 anni di età. Un’analisi che permette di osservare come la longevità stia cambiando negli ultimi sedici anni, anche nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

i centenari nel lazio in 40 hanno pi249 di 105 anni quanti ne vivono nella provincia di frosinone

© Frosinonetoday.it - I centenari nel Lazio, in 40 hanno più di 105 anni. Quanti ne vivono nella provincia di Frosinone

News recenti che potrebbero piacerti

centenari lazio 40 hannoI centenari nel Lazio, in 40 hanno più di 105 anni. Quanti ne vivono nella provincia pontina - Nella regione oggi più di 2mila centenari, e nel territorio pontino in quattro hanno spento almeno 105 candeline ... latinatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Centenari Lazio 40 Hanno