I carabinieri sventano otto truffe in poche ore nel Sacilese

Non si ferma l'ondata di truffe telefoniche ai danni degli anziani nel territorio pordenonese. Nella giornata di oggi, 17 novembre, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, si sono registrati ben otto tentativi di truffa nei comuni del Sacilese. Gli episodi hanno interessato Sacile.

