I 45 alberi di ciliegio della discordia a Como è lite tra cittadini e sindaco | cosa sta succedendo

Il Comune di Como vuole abbattere tutti i 45 alberi di ciliegio, in via XX Settembre, per motivi di sicurezza. Cittadini e associazioni di oppongono. Questa mattina il sit-in di protesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

