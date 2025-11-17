I 3 milioni di auto senza assicurazione sulle strade d’Italia
Quasi tre milioni di automobili in Italia viaggiano senza assicurazione. L’ultima stima di Ania – l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – è stata fatta incrociando il totale delle polizze con i dati della Motorizzazione civile. La Stampa fa sapere che dal 5,2% del 2021 si è arrivati al 6,1% dello scorso anno. E che il record spetta alle isole e alle regioni del Sud: a Napoli è fuorilegge un’auto ogni sette, a Reggio Calabria una ogni dieci. Ma anche al Nord oltre 300 mila veicoli non assicurati in più circolano nelle strade, per un totale di 1,2 milioni. Le auto senza assicurazione in Italia. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Max Verstappen è proprietario di uno yacht da 15 milioni di dollari, ma nulla può di fronte a quello di Lawrence Stroll, leggasi il sontuoso Project 714. https://auto.everyeye.it/notizie/super-yacht-verstappen-confronto-lussuoso-gioiello-magnate-f1-841623.htm - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrati 2,2 milioni di euro (tra villa, conti correnti e auto) a Giancarlo Tulliani: il cognato di Gianfranco Fini, entrambi condannati nell’aprile 2024 per la vicenda della casa di Montecarlo, è latitante a Dubai Vai su X
I 3 milioni di auto senza assicurazione sulle strade d’Italia - E porta sopra la media Milano (7,2%), Torino (6,7%) e Trento (6,5%). Scrive open.online
Scoperta frode da 43 milioni su import auto di lusso immatricolati senza pagare l'Iva: sequestri e perquisizioni anche in Puglia VIDEO - Una frode quantificata in 43 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Prato: al centro degli accertamenti, una presunta associazione criminale dedita alla vendita di auto di lusso ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Truffa auto vendute con chilometri ridotti, confisca 4,3 milioni - Due ville, partecipazioni in sette società, 106 veicoli e conti correnti bancari e postali per un ammontare complessivo pari a 4,3 milioni di euro. Secondo msn.com