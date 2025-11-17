I 3 milioni di auto senza assicurazione sulle strade d’Italia

Quasi tre milioni di automobili in Italia viaggiano senza assicurazione. L’ultima stima di Ania – l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – è stata fatta incrociando il totale delle polizze con i dati della Motorizzazione civile. La Stampa fa sapere che dal 5,2% del 2021 si è arrivati al 6,1% dello scorso anno. E che il record spetta alle isole e alle regioni del Sud: a Napoli è fuorilegge un’auto ogni sette, a Reggio Calabria una ogni dieci. Ma anche al Nord oltre 300 mila veicoli non assicurati in più circolano nelle strade, per un totale di 1,2 milioni. Le auto senza assicurazione in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

