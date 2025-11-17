I 150 anni di storia del corallo saccense presentato il documentario ' ' Deep coral
È stato proiettato ieri in prima nazionale documentario “Deep Coral. L’incredibile epopea del Corallo di Sciacca”, che racconta e celebra i 150 anni di storia del corallo saccense. L'evento è stato prodotto dal Museo del Corallo Nocito nell'ambito del programma di Agrigento Capitale italiana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sciacca, successo di pubblico per la prima nazionale “Deep Coral” - Il documentario frutto dell’intuizione del Museo Nocito del Corallo e realizzato da Fuoririga, ha condensato in un’ora intensa la storia affascinante dell’“oro rosso” di Sciacca ... Da grandangoloagrigento.it