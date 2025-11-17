Ho un tatuaggio con la bocca di JLo sulla natica | la confessione divertita di Malgioglio a Belve

Cristiano Malgioglio si è raccontato senza filtri nell’intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 18 novembre in prima serata su Rai 2. Un faccia a faccia che ha alternato momenti di profonda commozione a confessioni sopra le righe, mostrando sia la fragilità dell’artista sia il suo lato più ironico e provocatorio. Tra i passaggi più toccanti dell’intervista, Malgioglio ha parlato del dolore per la perdita della madre, un lutto che ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera. Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Ho un tatuaggio con la bocca di J.Lo sulla natica”: la confessione divertita di Malgioglio a Belve

