Heat 2 il cast stellare con un premio oscar al fianco di leonardo dicaprio
ultimi aggiornamenti sul sequel di “heat”: l’ingresso di un nuovo attore di spicco. Si intensificano le aspettative attorno al progetto cinematografico diretto da Michael Mann, che rinnova il celebre thriller del 1995 con una nuova pellicola. Il cast si arricchisce di un importante attore premio Oscar, rafforzando l’interesse di pubblico e critica verso questa produzione ambiziosa. Nel seguito di “Heat”, la presenza di grandi nomi come Leonardo DiCaprio e Christian Bale promette di portare sul grande schermo un risultato di grande impatto. Di seguito, le ultime notizie e dettagli sul progetto in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Heat – La sfida (1995) • Michael Mann Los Angeles di notte come un oceano elettrico. Due predatori che si annusano a distanza: Neil McCauley (Robert De Niro), professionista del crimine dal sangue freddo; Vincent Hanna (Al Pacino), detective che ha s - facebook.com Vai su Facebook
Christian Bale possibile protagonista di Heat 2, sequel del cult diretto da Michael Mann - L'attore premio Oscar sembra stia per concludere le trattative con la produzione del film che continuerà la storia di Shiherlis e Hanna. Scrive movieplayer.it
Leonardo DiCaprio sarà nel cast di Heat 2, l'atteso sequel diretto di Michael Mann? - Michael Mann è da tempo al lavoro su Heat 2, il sequel del suo film arrivato nelle sale ben 30 anni fa, nel 1995. Riporta movieplayer.it