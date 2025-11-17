HC Sannio pallamano Serie A Silver | non riesce nell’impresa a Teramo
Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” torna dalla trasferta di Teramo, valida per la quarta giornata del campionato di serie A Silver, senza conquistare punti. La gara è terminata con il punteggio di 30 a 26. I ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas hanno visto sfumare il primo successo in trasferta della stagione 2025-2026 nonostante abbiano disputato una buona gara contro la formazione abruzzese, sicuramente più esperta della categoria. La partita ha visto i sanniti autori di una pregevole prima frazione di gioco condotta punto a punto fino a cinque minuti dal termine quando riuscivano con le reti di Juarez a passare in vantaggio per 13 a 10 con superiorità numerica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
I ragazzi della Lions Pallamano Teramo ospitano in casa la formazione del Sannio, squadra ostica e determinata. La partita in programma oggi alle 16 al Palasport di San Nicolò Il Giornale dell'Adriatico SportAbruzzo FIGH - Federazione Italiana Giuoco Hand - facebook.com Vai su Facebook
Lions Pallamano Teramo a caccia di continuità: sfida salvezza contro il Sannio abruzzonews.eu/lions-pallaman… Vai su X
Lions Pallamano Teramo a caccia di continuità: sfida salvezza contro il Sannio - La quarta giornata di andata del campionato di Serie A Silver maschile Girone B mette di fronte i Lions Pallamano Teramo e la Prime Service ... Segnala abruzzonews.eu
Serie A Silver: La Innotech Fasano ritorna in campo, sfida il Sannio - Archiviata la sosta per le Nazionali, la Innotech Serra Fasano torna in campo per la 3ª giornata del Girone B di Serie A Silver. Secondo osservatoriooggi.it
Pallamano serie A Silver: coach Di Matteo non si fida dei pugliesi. Il Romagna fa visita al Serra Fasano: "Loro non hanno nulla da perdere» - Trasferta pugliese per la Pallamano Romagna che disputa oggi alle 17,30 il match valevole per la quarta giornata ... Scrive msn.com