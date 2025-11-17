HC Sannio pallamano Serie A Silver | non riesce nell’impresa a Teramo

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” torna dalla trasferta di Teramo, valida per la quarta giornata del campionato di serie A Silver, senza conquistare punti. La gara è terminata con il punteggio di 30 a 26. I ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas hanno visto sfumare il primo successo in trasferta della stagione 2025-2026 nonostante abbiano disputato una buona gara contro la formazione abruzzese, sicuramente più esperta della categoria. La partita ha visto i sanniti autori di una pregevole prima frazione di gioco condotta punto a punto fino a cinque minuti dal termine quando riuscivano con le reti di Juarez a passare in vantaggio per 13 a 10 con superiorità numerica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

