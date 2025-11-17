Gruppo di alpinisti bloccati sul Monte Terminio | recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Nella serata di ieri un gruppo di alpinisti è rimasto incrodato mentre tentava una via alpinistica sul monte Terminio nei pressi del vallone ‘Matrunolo’. Dopo aver effettuato tre calate su corda si sono ritrovati in difficoltà. Uno di loro è riuscito a lanciare l’allarme tramite l’app GeoResq che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

gruppo di alpinisti bloccati sul monte terminio recuperati dal soccorso alpino e speleologico della campania

© Avellinotoday.it - Gruppo di alpinisti bloccati sul Monte Terminio: recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

