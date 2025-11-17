Gricignano quattro minorenni in auto scappano all’alt | fermati e denunciati Erano armati

A Gricignano di Aversa, nel casertano, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà quattro minorenni per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, al termine di un intervento scattato dopo un controllo su strada. I giovani, tutti incensurati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Gricignano, quattro minorenni in auto scappano all’alt: fermati e denunciati. Erano armati

