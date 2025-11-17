Nella casa più spiata d’Italia non ci si annoia mai e ci sono momenti che riescono comunque a sorprendere anche i telespettatori più affezionati. È quello che è successo nelle ultime ore, quando l’intesa ormai celebre tra Omer e Mattia è esplosa in un gesto inatteso e dolcissimo, capace di mandare in tilt i social. Un bacio, nato tra gioco e tenerezza, che ha fatto impazzire gli spettatori e riaperto il dibattito sulle dinamiche sentimentali di questa edizione del Grande Fratello. E mentre i fan sognano su nuove possibili “ship”, nella casa si moltiplicano triangoli e interrogativi che rendono il tutto ancora più avvincente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Grande Fratello, Omer e Mattia si baciano e i fan sognano: ecco il VIDEO del bacio