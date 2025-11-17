Grande Fratello Giulia sviene per la terza volta | cresce la preoccupazione nella Casa

A pochi giorni dal primo malore, Giulia Soponariu è tornata a far preoccupare la Casa del Grande Fratello. Durante la prova settimanale, mentre posava insieme agli altri concorrenti, la 19enne — la più giovane di questa edizione — ha accusato un improvviso malessere e, per ragioni ancora da chiarire, ha perso conoscenza. Le telecamere hanno documentato l’attimo di smarrimento, prima di spostarsi altrove per permettere ai compagni di soccorrerla. Non è un episodio isolato. Nel giro di pochi giorni, Giulia ha vissuto tre momenti di fragilità: prima un vero e proprio malore che aveva richiesto l’intervento del medico, poi un secondo episodio più lieve, fino a quest’ultimo svenimento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, Giulia sviene per la terza volta: cresce la preoccupazione nella Casa

