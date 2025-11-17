Grande Fratello 2025 paura per Giulia Soponariu | terzo malore e svenimento

Attimi di tensione al Grande Fratello 2025. Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del cast, ha avuto un altro malore durante una prova settimanale. La regia ha cambiato inquadratura e i coinquilini, con il medico del programma, sono intervenuti subito. È il terzo episodio in pochi giorni e l’allarme tra il pubblico cresce. Cosa succederà ora al suo cammino nel reality? La biografia di Giulia Soponariu Malore al Grande Fratello 2025: cosa è successo in diretta. Durante la prova, Giulia Soponariu si è portata la mano al petto e poi alla pancia, fino ad accasciarsi. I compagni l’hanno aiutata a distendersi sul divano e hanno chiamato la produzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

grande fratello 2025 paura per giulia soponariu terzo malore e svenimento

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, paura per Giulia Soponariu: terzo malore e svenimento

