Grande Fratello 2025 paura per Giulia Soponariu | terzo malore e svenimento
Attimi di tensione al Grande Fratello 2025. Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del cast, ha avuto un altro malore durante una prova settimanale. La regia ha cambiato inquadratura e i coinquilini, con il medico del programma, sono intervenuti subito. È il terzo episodio in pochi giorni e l’allarme tra il pubblico cresce. Cosa succederà ora al suo cammino nel reality? La biografia di Giulia Soponariu Malore al Grande Fratello 2025: cosa è successo in diretta. Durante la prova, Giulia Soponariu si è portata la mano al petto e poi alla pancia, fino ad accasciarsi. I compagni l’hanno aiutata a distendersi sul divano e hanno chiamato la produzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Altre letture consigliate
Stasera l’intervista completa di Marina La Rosa a Domenico! #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello. . Stasera l’intervista completa di Marina La Rosa a Domenico! #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, ennesimo malore per la concorrente: sale la preoccupazione - Cresce la preoccupazione nella Casa del Grande Fratello, terzo malore per la concorrente: ecco cosa è successo ... Si legge su notizie.it
Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 novembre - Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 novembre. Scrive tpi.it
Grande Fratello, Giulia sviene per la terza volta: cresce la preoccupazione nella Casa - Giulia Soponariu torna a sentirsi male al Grande Fratello: la giovane resta al centro dell’attenzione e cresce la preoccupazione ... Da dilei.it