Grande Fratello 2025 paura per Giulia Soponariu | terzo malore e svenimento

Attimi di tensione al Grande Fratello 2025. Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del cast, ha avuto un altro malore durante una prova settimanale. La regia ha cambiato inquadratura e i coinquilini, con il medico del programma, sono intervenuti subito. È il terzo episodio in pochi giorni e l’allarme tra il pubblico cresce. Cosa succederà ora al suo cammino nel reality? La biografia di Giulia Soponariu Malore al Grande Fratello 2025: cosa è successo in diretta. Durante la prova, Giulia Soponariu si è portata la mano al petto e poi alla pancia, fino ad accasciarsi. I compagni l’hanno aiutata a distendersi sul divano e hanno chiamato la produzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

