Grande fratello 17 novembre | eliminazione e confronto tra mattia grazia e carlotta

Programmazione e conduttori del Grande Fratello del 17 novembre 2025. Nella serata del 17 novembre, il popolare reality show Grande Fratello si rinnova con una nuova puntata in diretta trasmessa su Canale 5. La conduzione è affidata a Simona Ventura, mentre a commentare le dinamiche del percorso dei concorrenti ci sono gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A loro si aggiunge anche Sonia Bruganelli, che apporta ulteriori punti di vista alla discussione. Le eliminazioni e le dinamiche della puntata. Gli sfidanti in nomination. Durante la diretta del 17 novembre, si verifica una delle consuete eliminazioni: i concorrenti Domenico, Flaminia, Giulia, Grazia e la coppia Formata da Francesca e Simone sono in balìa di una possibile uscita dal gioco.

