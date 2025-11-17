Graduatorie ATA 24 mesi | è possibile sommare il servizio da collaboratore scolastico e da operatore dei servizi agrari?
Una lettrice ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di unire 9 mesi di servizio svolto come collaboratore scolastico e 11 mesi da collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, oggi “operatore dei servizi agrari”, per raggiungere i 24 mesi richiesti per accedere alla prima fascia ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
