Gorizia trovato il corpo del 32enne disperso

I soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco rimasto sepolto dalla frana che ha investito la sua casa a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. La conferma arriva dal prefetto Ester Fedullo, informata del ritrovamento effettuato dai vigili del fuoco insieme alle altre squadre impegnate nell’area. L’uomo, che gestiva un negozio di alimentari nel paese, è stato individuato al sopraggiungere dell’oscurità, mentre le operazioni proseguivano con l’ausilio delle fotoelettriche installate dai pompieri per illuminare la zona. Vigili del fuoco al lavor a Brazzano di Cormons (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gorizia, trovato il corpo del 32enne disperso

