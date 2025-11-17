Gorizia crolla una casa travolta da una frana di fango | estratto vivo un ferito si cercano 2 dispersi

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed equipaggio dell'elisoccorso. Ciò che si teme è che vi siano ancora più persone intrappolate tra i detriti e le lamiere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gorizia, crolla una casa travolta da una frana di fango: estratto vivo un ferito, si cercano 2 dispersi

