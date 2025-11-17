Gorillaz a Trieste sabato 25 luglio 2026

In attesa del nuovo album  The Mountain, i  Gorillaz  annunciano il ritorno sul palco con  The Mountain Tour  che farà tappa anche a  Trieste, sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia,  con uno show imperdibile  per festeggiare i 25 anni di carriera  di una delle band più iconiche e influenti della scena musicale. Pionieri del concetto di band virtuale, nati dalla mente visionaria di  Damon Albarn  e dall’estro grafico di  Jamie Hewlett, hanno ridefinito i confini tra musica, arte e animazione, dando vita a un universo narrativo unico nel panorama musicale. Sul palco, a prendere vita saranno come sempre  2D  (voce),  Murdoc Niccals  (basso),  Russel Hobbs  (batteria) e  Noodle  (chitarrista giapponese). 🔗 Leggi su Udine20.it

