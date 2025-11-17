Chiuse le urne in Cile e in Ecuador, ma la partita è aperta: la destra non sfonda, al momento, e il vento di Donald Trump si ferma a Quito. Ma andiamo con ordine: la sinistra cilena, guidata dalla comunista Jeannette Jara, ottiene il 26% dei voti e promette di rafforzare le istituzioni, però scende a patti con il discorso securitario per resistere all’avanzata dell’ultraliberista José Antonio Kast, fermo al 24%, e delle destre in generale, che si prendono il Congresso (90 seggi a 64), in attesa del ballottaggio. Nelle stesse ore l’Ecuador infligge un duro colpo al presidente Daniel Noboa, là dove oltre il 60% degli elettori ha “no” al ritorno delle basi militari Usa nel Paese e all’apertura di una Costituente e il 53% si è detto contrario alla diminuzione dei parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa non sfondano in Sudamerica: il Cile va al ballottaggio e l’Ecuador dice “no” alle basi militari di Washington