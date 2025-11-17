Gli attimi dopo la strage del 2 agosto Il video donato alla città di Bologna

Bologna, 17 novembre 2025 – Settanta minuti di girato. Che immortalano la strage più dolorosa della storia repubblicana italiana. Gli attimi subito dopo l’esplosione della bomba alla stazione, quel 2 agosto del 1980, ripresi da Enzo Cicco, il primo operatore arrivato sul posto. Un filmato originale, non manipolato, che ieri è stato donato a Bologna, affidato al sindaco Matteo Lepore e all’associazione dei famigliari delle vittime della strage, per poter essere ancora e per sempre a disposizione della comunità. Cicco, che allora aveva 19 anni e lavorava per l’appena nata Punto Radio Tv, si trovava in via Barberia, assieme al collega Giorgio Lolli, quando seppe dell’esplosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli attimi dopo la strage del 2 agosto. Il video donato alla città di Bologna

