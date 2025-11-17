Gli amori segreti delle gemelle Kessler | dal flirt con Walter Chiari al principe ‘senza nome’
Eleganti, impeccabili, quasi irraggiungibili con quel fisico statuario che ha fatto innamorare gli italiani. Le gemelle Kessler non hanno segnato solo il ritmo della tv italiana – con la loro indimenticabile carriera – ma hanno lasciato un alone di mistero attorno alla loro vita sentimentale. Un territorio fatto di sussurri e mezze verità, dove il confine tra realtà e leggenda è sempre rimasto sottile. I flirt (veri o presunti) che fecero parlare. Negli anni Sessanta e Settanta il loro nome veniva affiancato a uomini celebri, spesso più per fantasia collettiva che per fatti concreti. A Ellen venne attribuito un interesse per Walter Chiari, complice la loro sintonia sul palcoscenico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
