Giusy, salvata dal centro antiviolenza di Rho, riparte con le amiche dell’ uncinetto a Cesate. All’HUB di via Donizetti, a Cesate, tra gomitoli colorati e chiacchiere, le signore del gruppo di maglia e uncinetto stanno lavorando al loro nuovo progetto natalizio. È qui, proprio mentre parliamo di “Viva Vittoria”, l’iniziativa contro la violenza sulle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Giusy, salvata dal centro antiviolenza, riparte dall’uncinetto a Cesate