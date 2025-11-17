Giulia Cecchettin | la storia della 22enne uccisa dall' ex fidanzato diventa un film

La regista Paola Randi sarà sceneggiatrice e regista di Se domani non torno, progetto cinematografico ispirato al libro Cara Giulia. La storia di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa a soli 22 anni dall'ex fidanzato, diventerà un film. Il progetto si intitolerà Se domani non torno e sarà tratto dal libro Cara Giulia, scritto dal padre della ragazza. Cosa racconterà Se domani non torno Filippo Turetta ha ucciso Giulia, con cui aveva avuto una relazione, nel 2023. Gino Cecchettin aveva raccontato, collaborando con Marco Franzoso, la storia di sua figlia in un libro pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

