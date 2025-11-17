Giro dei Colli tripletta Atletica Reggio La Tre Croci va al parà Allamprese

Una mattinata. ai limiti della praticabilità ha provato a disturbare la Camminata di Santa Caterina di Scandiano e le prove agonistiche della Maratonina del Monte delle Tre Croci, le gare giovanili e lo stesso percorso agonistico di km 9,7. Sono stati comunque ben 1.500 gli atleti alla partenza, oltre alle scuole iscritte, ma non tutte presenti dato il tempo atmosferico non proprio favorevole. Ne sono uscite comunque gare interessanti, con la Tre Croci vinta dal modenese Federico Allamprese, paracadutista e abituato a condizioni ai limiti. Secondo Roberto Ferretti su Federico Ganassi Spallanzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

