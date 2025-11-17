Giornata del prematuro nel Piacentino ne nascono 150 all' anno

Ilpiacenza.it | 17 nov 2025

In occasione della Giornata mondiale della prematurità, l’Azienda Usl di Piacenza vuole accendere i riflettori sui circa 150 neonati che ogni anno arrivano al mondo un po’ prima del previsto e che hanno bisogno di attenzioni speciali per affrontare i loro primi passi nella vita. Per loro si rende. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

