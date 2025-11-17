Giornalismo in sciopero | l’informazione resta libera solo se chi la produce è tutelato

Lidentita.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 novembre i giornalisti fermano le penne per chiedere un futuro equo, tra diritti, retribuzioni e nuove sfide digitali. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Giornalismo in sciopero: l’informazione resta libera solo se chi la produce è tutelato

