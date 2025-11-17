Giornalismo in sciopero | l’informazione resta libera solo se chi la produce è tutelato
Il 28 novembre i giornalisti fermano le penne per chiedere un futuro equo, tra diritti, retribuzioni e nuove sfide digitali. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
I giornalisti hanno dimostrato responsabilità, la Fieg non ci usi come un bancomat La replica del sindacato alla risposta degli editori alla proclamazione dello #sciopero #giornalisti per il 28/11 #ilnostrolavorovale #GiornalismoDignità @AlekRevenge Vai su X
EDITORIA: FIGEC-CISAL E UNIRAI "SCIOPERO 28/11 PER DIFENDERE LAVORATORI" ROMA (ITALPRESS) - "Il sindacato dei giornalisti Figec-Cisal e il dipartimento Unirai, in occasione dello sciopero nazionale del 28 novembre su un contratto che non vie - facebook.com Vai su Facebook
Giornalisti verso lo sciopero - Questo il comunicato sindacale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e del sindacato dei giornalisti Rai Usigrai: ... Scrive rainews.it
Giornalismo presidio di democrazia. Sciopero il 28 novembre - Il comunicato dell'Usigrai, a firma del segretario Daniele Macheda ... Riporta msn.com
Landini resta solo in piazza. "Presto un nuovo sciopero" - Maurizio Landini già pensa al prossimo sciopero: "Siamo pronti a usare ogni strumento fino a quando non cambieremo questa situazione" dice dal palco. Si legge su ilgiornale.it