Quello che talvolta, anzi molto spesso, manca alle destre è il buon senso e anche, diciamolo, il senso del ridicolo. Che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dica che “il sistema funziona se tutti pagano le tasse” fa un certo effetto. E già, perché Giorgetti appartiene a un partito, ovvero la Lega guidata da Matteo Salvini, che non solo ha fatto di tutto perché nell’ultima Manovra venisse inserita l’ennesima rottamazione che offende i contribuenti onesti ma sta facendo di tutto per allargarne le maglie. Giorgetti invita a pagare le tasse ma il suo partito non fa che condoni col suo benestare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Giorgetti parla di lotta all’evasione mentre il suo leader Salvini insiste su condoni e rottamazioni