Giorgetti parla di lotta all’evasione mentre il suo leader Salvini insiste su condoni e rottamazioni
Quello che talvolta, anzi molto spesso, manca alle destre è il buon senso e anche, diciamolo, il senso del ridicolo. Che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dica che “il sistema funziona se tutti pagano le tasse” fa un certo effetto. E già, perché Giorgetti appartiene a un partito, ovvero la Lega guidata da Matteo Salvini, che non solo ha fatto di tutto perché nell’ultima Manovra venisse inserita l’ennesima rottamazione che offende i contribuenti onesti ma sta facendo di tutto per allargarne le maglie. Giorgetti invita a pagare le tasse ma il suo partito non fa che condoni col suo benestare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il ministro Giorgetti a #Bruxelles per #Eurogruppo ed #Ecofin per parlare di competitività, concorrenza sleale cinese, direttiva per tassazione pacchi extra Ue fino a 150 euro, direttiva tassazione energia, finanziamento Ucraina, euro digitale. - facebook.com Vai su Facebook
Ministro Giorgetti a #Bruxelles per Eurogruppo ed Ecofin per parlare di competitività, concorrenza sleale cinese, direttiva per tassazione pacchi extra Ue fino a 150 euro, direttiva tassazione energia, finanziamento Ucraina, euro digitale. Vai su X