Gioia al Mannucci grande scatto Pontedera Faggi più Vitali | così la Pianese finisce ko

Sport.quotidiano.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTEDERA 2 PIANESE 0 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Cerretti (47’ st Paolieri), Corradini, Perretta, Migliardi (47’ st Tempre); Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi (33’ st Pietrelli), Ianesi (33’ st Nabian); Battimelli (21’ st Tarantino). A disp: Raffi, Strada, Milazzo, Gueye, Bassanini, Coviello, Andolfi. All. Menichini. PIANESE (3-4-1-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Sussi (26’ st Martey), Simeoni (33’ st Tirelli), Proietto, Coccia (42’ st Puletto); Sodero (26’ st Peli); Bellini, Fabrizi (1’ st M.Bertini). A disp: T.Bertini, Porciatti, Balde. All. Birindelli. Arbitro: Gavini di Aprilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

