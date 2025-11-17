Gianni Morandi a Sinner | L’Italia nel mondo è famosa per la Ferrari Armani e… tu – Video

“Ho ascolto prima, mi ha portato fortuna”. Esordisce così Jannik Sinner, fresco di vittoria delle Atp Finals nella finale contro Carlos Alcaraz, quando incontra Gianni Morandi. Morandi si è esibito ieri all’Inalpi Arena di Torino, prima del match conclusivo del torneo. Tra strette di mano e abbracci, il cantante emiliano replica: “In Italia ci sono Ferrari, Armani e tu. nel mondo”. L'articolo Gianni Morandi a Sinner: “L’Italia nel mondo è famosa per la Ferrari, Armani e. tu” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gianni Morandi a Sinner: “L’Italia nel mondo è famosa per la Ferrari, Armani e… tu” – Video

