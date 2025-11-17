Gianni Morandi a Sinner | L’Italia nel mondo è famosa per la Ferrari Armani e… tu – Video

Ilfattoquotidiano.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho ascolto prima, mi ha portato fortuna”. Esordisce così Jannik Sinner, fresco di vittoria delle Atp Finals nella finale contro Carlos Alcaraz, quando incontra Gianni Morandi. Morandi si è esibito ieri all’Inalpi Arena di Torino, prima del match conclusivo del torneo. Tra strette di mano e abbracci, il cantante emiliano replica: “In Italia ci sono Ferrari, Armani e tu. nel mondo”. L'articolo Gianni Morandi a Sinner: “L’Italia nel mondo è famosa per la Ferrari, Armani e. tu” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

