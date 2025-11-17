Giani sul trattore | più sicurezza! E il mezzo pregava | non farmi cappottare!
Giornata campestre alla Tenuta di Cesa, dove il presidente Eugenio Giani, noto per montare su tutto ciò che abbia quattro ruote o quattro voti, è salito su un trattore per inaugurare il nuovo campo prova regionale per non ammazzarsi mentre si guida un mezzo agricolo. Pare che, qualcuno abbia davvero temuto per la vita: il trattore. Sì, perché il presidente Eugenio Giani, armato di entusiasmo istituzionale e sorriso da sagra, è salito sul mezzo agricolo. Giani sale, l’istruttore lo guarda come chi sta per prestare la macchina nuova al nipote patentato da due ore, e il trattore, giurano alcuni presenti, ha fatto un cigolio che voleva dire: “Madonna, speriamo bene. 🔗 Leggi su Lortica.it
