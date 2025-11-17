GialappaShow anticipazioni stasera | Pierfrancesco Favino co-conduttore e Mariasole Pollio ospite di Vererrimo
Questa sera 17 novembre, quinta puntata di GialappaShow con il Mago Forest: Pierfrancesco Favino tra sketch, parodie e duetti esilaranti, Mariasole Pollio ospite di "Vererrimo" e tante performance imperdibili. Nuovo appuntamento con GialappaShow: la quinta puntata andrà in onda questa sera lunedì 17 novembre alle 21.30 su TV8, in prima visione assoluta, e in simulcast su Sky e NOW. E dalle anticipazioni emerge che sarà una serata davvero imperdibile, grazie a un protagonista d'eccezione: Pierfrancesco Favino. Favino affianca il Mago Forest: sketch, parodie e colpi di scena Dopo Valentino Rossi, l'attore sarà il secondo super ospite maschile a calcare il palco in veste di co-conduttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuove gag e tanti ospiti al Gialappashow nella puntata in onda stasera su TV8. Le anticipazioni. - facebook.com Vai su Facebook
#GialappaShow, al via la prima puntata con Miriam Leone. Anticipazioni e dove vederlo Vai su X
GialappaShow, anticipazioni stasera: Pierfrancesco Favino co-conduttore e Mariasole Pollio ospite di Vererrimo - Questa sera 17 novembre, quinta puntata di GialappaShow con il Mago Forest: Pierfrancesco Favino tra sketch, parodie e duetti esilaranti, Mariasole Pollio ospite di "Vererrimo" e tante performance imp ... movieplayer.it scrive
GialappaShow, Pierfrancesco Favino co-conduttore e Mariasole Pollio ospite di Vererrimo - GialappaShow: Pierfrancesco Favino co- Riporta davidemaggio.it
GialappaShow su TV8: stasera Pierfrancesco Favino al fianco del Mago Forest - GialappaShow torna stasera, lunedì 11 novembre 2025, con Pierfrancesco Favino accanto al Mago Forest. Da msn.com