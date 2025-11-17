GialappaShow anticipazioni stasera | Pierfrancesco Favino co-conduttore e Mariasole Pollio ospite di Vererrimo

Questa sera 17 novembre, quinta puntata di GialappaShow con il Mago Forest: Pierfrancesco Favino tra sketch, parodie e duetti esilaranti, Mariasole Pollio ospite di "Vererrimo" e tante performance imperdibili. Nuovo appuntamento con GialappaShow: la quinta puntata andrà in onda questa sera lunedì 17 novembre alle 21.30 su TV8, in prima visione assoluta, e in simulcast su Sky e NOW. E dalle anticipazioni emerge che sarà una serata davvero imperdibile, grazie a un protagonista d'eccezione: Pierfrancesco Favino. Favino affianca il Mago Forest: sketch, parodie e colpi di scena Dopo Valentino Rossi, l'attore sarà il secondo super ospite maschile a calcare il palco in veste di co-conduttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

