Gerusalemme polizia israeliana picchia cristiani mentre entrano nella Chiesa del Santo Sepolcro | diversi feriti fra i presenti - VIDEO

A Gerusalemme, la polizia israeliana ha picchiato cristiani palestinesi impedendo l’ingresso alla Chiesa del Santo Sepolcro e limitando la libertà di culto Nuove violenze a Gerusalemme Est nei confronti della comunità cristiana palestinese. Alcuni membri della polizia israeliana ha infatti pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gerusalemme, polizia israeliana picchia cristiani mentre entrano nella Chiesa del Santo Sepolcro: diversi feriti fra i presenti - VIDEO

